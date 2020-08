„Radfahrer sollen nicht zu gefährlichem Verhalten animiert werden, zum Beispiel am Gehsteig an einer Arbeitsstelle vorbeifahren, weil der Radweg unvermittelt endet“, heißt es im ersten Punkt, der als Leitgrundsatz dienen soll. Da das Fahrrad, wie es wörtlich in Punkt zwei heißt „umwegempfindlich“ sei, soll der Verkehrsfluss für Fahrradfahrer bestehen bleiben, ein Absteigen und Schieben vermieden werden. Sackgassen und Fahrverbote müssen so beschildert werden, dass erkennbar ist, für wen sie gelten. Nach Möglichkeit – so Punkt drei – sollen größere Breiten eingeplant werden, als es die gesetzlichen Mindestbreiten für Radwege und Radfahrstreifen vorschreiben. Je nach Situation ist auch ein Mischprinzip anwendbar, wobei eine auf der Fahrbahn angebrachte Kennzeichnung dies verdeutlichen soll.