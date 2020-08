Mehr Züge in der Nacht

Öfter fahren sollen die Züge aber in der Nacht. Bereits 2019 rollten bei verschiedenen Veranstaltungen am Attersee die Garnituren bis Mitternacht. Für 2020 lag ein Sonderfahrplan am Tisch. „Es dauert drei bis vier Jahre, bis ein neues Angebot angenommen wird. Dann funktioniert es gut“, hält Neumann am Konzept fest.