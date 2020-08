Die Welt blickt heute nach Weißrussland - dort will Langzeitpräsident Alexander Lukaschenko die Wahl gewonnen haben. Die Opposition spricht von Wahlfälschung. Sie will das Wahlergebnis anfechten und auf eine Neuauszählung drängen. Auch westliche Beobachter stufen die Wahl als weder frei noch fair ein. In der Nacht auf Montag ist es landesweit zu blutigen Protesten gekommen, Tausende wurden verhaftet. Dazu hat krone.tv-Journalistin Damita Pressl mit Olga Dryndova gesprochen, sie ist aus Weißrussland und forscht derzeit in Bremen zu osteuropäischer Politik.