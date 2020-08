Aussichten „nicht rosig“

Die Einlagensicherung rechnet, dass sie in Sachen Mattersburg 490 Millionen Euro auszahlen muss. „Ob wir diese zurückbekommen, ist mehr als fraglich“, hatte Podoschek schon am Freitag erklärt. Die Zahlen würden noch vom Insolvenzverwalter errechnet: „Aber grundsätzlich schaut es für die anderen nicht sehr rosig aus“, so der Geschäftsführer.