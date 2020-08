Seine Fans sind trotzdem in großer Sorge. Vor dreieinhalb Jahren hatte Banderas beim Sport in seinem Haus in der südenglischen Grafschaft Surrey unweit von London einen Herzinfarkt erlitten, der sein Leben total veränderte. „Der Infarkt hat mir das Leben gerettet. Plötzlich räumst du den wirklich wichtigen Dingen Vorrang ein“, bilanzierte Banderas in mehreren seiner jüngsten Interviews.