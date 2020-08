Zwei Menschen sind am Wochenende in Tirols Bergen tödlich verunglückt, die „Krone“ berichtete über die Unglücke in den Stubaier Alpen und in Kappl. Hinzu kommen zahlreiche verletzte, müde und erschöpfte Bergsportler. Noch am Sonntagabend um 21.30 Uhr rückte die Bergrettung Axams aus, um eine Einheimische (39) zu retten, die auf dem Weg von der Schafalm in Richtung Axamer Lizum gestürzt war und das Bewusstsein verloren hatte.