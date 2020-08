An der Universität Innsbruck ist die Prüfungsaktivität der Studenten im abgelaufenen „Corona-Sommersemester“ im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahrs um 300 positiv abgelegte Prüfungen gestiegen. Dies zeige, dass erfolgreich studieren trotz aller Covid-19-Maßnahmen möglich war, meinte Rektor Tilmann Märk am Montag in einer Aussendung.