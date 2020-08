Ein 27-jähriger Soldat ist am Montag nach einem Badeunfall in Niederösterreich im Spital gestorben. Der junge Mann hatte am Sonntag gemeinsam mit Kameraden Tauchübungen im Naturfreibad Horn im Waldviertel durchgeführt, war dabei jedoch nicht mehr an der Wasseroberfläche erschienen. Erst nach einer einstündigen Suche wurde er gefunden.