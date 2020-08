Konkret hat das US-Unternehmen Hermeus aus Atlanta von der US-Luftwaffe ein 1,5 Millionen US-Dollar großes Investment erhalten, mit dem es Überschalltriebwerke entwickeln soll, die in Zukunft Flugzeuge mit Mach-5-Geschwindigkeit möglich machen sollen. Ein so schnelles Flugzeug könnte die Strecke von New York nach London in 1,5 Stunden zurücklegen. Die Concorde brauchte noch doppelt so lang.