Zwei Männer, die als Zusteller gearbeitet und bei ihrer Tätigkeit mehrere Pakete gestohlen hatten, sind nun von der Polizei in Kärnten ausgeforscht worden. Die beiden, 28 und 29 Jahre alt, hatten in einer Zustellbasis bei Klagenfurt gearbeitet und 32 Pakete mit hochwertiger Elektronik im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen, teilte die Polizei am Montag mit.