„Der Verlust von Vielfalt in der Natur ist ein großes Problem unserer Zeit“, sagt Biologin Irene Drozdowski vom Landschaftspflegeverein. Und sie meint damit nicht Sorgen um den fernen Regenwald, sondern um Naturparadiese in Niederösterreich. An drei sogenannten Umweltbaustellen wurde nun für deren Erhalt gewerkt.