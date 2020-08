Team-Manager Mike Leitner freute sich über einen „wunderbaren Tag“. Der Ex-Rennfahrer leitet das Engagement im Straßenrennsport seit Beginn und rief nach dem Triumph in der vierten vollen Saison den oft beschwerlichen Weg in der MotoGP-Kategorie in Erinnerung. In der neuen Werkszentrale in Munderfing arbeiten rund 100 Personen an dem Prestige-Projekt. „Wir hatten nicht die Erfahrung der anderen Marken, gegen die wir antreten. Es ging auf und ab in den vergangenen drei Jahren, aber der Lohn ist unglaublich“, erklärte der Oberösterreicher.