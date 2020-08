Auf dem Weg zurück in ihre natürliche Umgebung sind zwei Belugawale auf Island in ein Freiwasserschutzgebiet gebracht worden. Wie die Umweltstiftung The Sea Life Trust mitteilte, wurden „Little Grey“ (Kleiner Grauwal) und „Little White“ (Kleiner Weißwal) am Freitag sicher ins Wasser der Schutzstation in der südisländischen Klettsvik-Bucht transportiert.