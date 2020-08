Wie sich im Zuge der Kontaktnachverfolgung von positiv getesteten Lokalbesuchern herausstellte, hielten sich Infizierte in der Nacht auf den 2. August im „Chilla‘s“ (Zeitraum 22.45 bis 23.30 Uhr) und im „Backflip“ (Zeitraum 23.30 bis 00.30 Uhr) in Kaprun und am 2. August (Zeitraum 16.45 Uhr bis 22.30 Uhr) in der „Tauernhex“ in Piesendorf auf.