„Beim Bau des Vitaneums in Klagenfurt wurden acht Sommerlinden der Bauwut geopfert - mit der Ansage, dass diese Schattenspender zeitnahe durch neue ersetzt werden. Das einzige, was in der Lichtenfelsgasse grünt, sind Fleischblumen“, ist Gemeinderätin Evelyn Schmid-Tarmann erzürnt.