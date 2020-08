Der FC Bayern München hat die Trainingsarbeit an der Algarve vor dem Champions-League-Turnier in Lissabon mit den zuletzt angeschlagenen Jerome Boateng und Kingsley Coman aufgenommen. Abwehrchef David Alaba absolvierte zwei Tage nach dem 4:1-Heimsieg im Achtelfinalrückspiel gegen Chelsea nur eine Laufeinheit, der Einsatz des ÖFB-Legionärs gegen den FC Barcelona am Freitag (21 Uhr) sei aber nicht gefährdet, heißt es.