KISS und Österreich - eine besondere Liebesbeziehung. Zuletzt waren die geschminkten Kultrocker aus New York im Mai 2019 in der Wiener Stadthalle zu Gast. Die bereits damals laufende „End Of The Road“-Welttournee hat man aus Erfolgsgründen verlängert, weshalb es nun ein freudiges Wiedersehen gibt. Gene Simmons, Paul Stanley und Co. werden am 27. Juni 2021 nicht nur ein Feuerwerk an Hits bieten. Bekanntermaßen werden Songs wie „Lick It Up“, „I Was Made For Lovin‘ You“ oder „Shout It Out Loud“ von tonnenweise Pyroeffekten und halsbrecherischen Stunts begleitet.