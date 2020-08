Enttäuschung bei Lombardi

Pietro Lombardi bestätigte sein Jury-Aus auf Instagram und erklärte enttäuscht: „Ich hätte es mir gewünscht, denn ich lebe ‘DSDS‘. Natürlich ist ein kleines trauriges Auge da. Ich bin leider nicht in der nächsten Staffel in der Jury. Vielen Dank an RTL und Dieter, ich werde die Zeit mit dir vermissen.“