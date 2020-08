Auch wenn zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen den Sinn des weitverbreiteten Tragens eines Mund-Nasen-Schutz zur Bekämpfung der Pandemie bestätigen, ist dieser dennoch störend und für viele Menschen unangenehm. Dies zeigt sich auch bei zahlreichen Kommentaren, die uns in die letzten Wochen erreicht haben. „Dies hat auch einen psychologischen Grund“, wie Helmut Leder, Psychologe an der Uni Wien sagt. „Sie sind unangenehm, erinnern uns an unsere Sorgen und Emotionen können darunter nicht gelesen werden.“ Genau hier will nun die Gewerkschaft und die SPÖ ansetzen und jenen Personen, welche diesen in der Arbeitszeit tragen müssen, helfen.