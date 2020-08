In der wundervollen Kulmarena in Puch bei Weiz in der östlichen Steiermark geht das „Stonebreak Festival“ am 12. September bereits in seine zweite Runde. Die Musik ist eher basisch und hemdsärmelig angelegt und bietet von nostalgischem 70s Rock über Doom-Referenzen bis hin zu trockenen Stoner-Sounds alles, was der Gitarrenliebhaber für sein Seelenheil braucht.