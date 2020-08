Es gibt minimale Niederschläge von im Schnitt drei Zentimetern pro Jahr und einen extrem salzhaltigen Fluss dort. „Nach stärkeren Regenfällen können sich aber vereinzelt temporäre Gewässer bilden“, so die Forscher um Hossein Rajaei vom Naturkundemuseum in Stuttgart. Der Schmetterlingsspezialist fand dort in solch einer Lacke ein paar Urzeitkrebse (Feenkrebse) und zog den Wiener Krebsspezialisten Schwendtner zu Rate. Der beschrieb sie als neue Art, die sich „sowohl in ihrem Aussehen wie auch genetisch von den bisher bekannten Arten unterscheidet“.