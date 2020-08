Schwere Verletzungen hat ein Zivilpolizist am Sonntag erlitten, als dieser gemeinsam mit einem Kollegen zwei Jugendliche beim Rauchen von Cannabis in einem Park im Wiener Bezirk Favoriten erwischte. Das erst 15 Jahre alte Mädchen und der zwei Jahre ältere Bursche traten jeweils gegen die Schienbeine der zwei Polizisten, einer von ihnen kam zu Sturz und erlitt eine Platzwunde am Kopf sowie Schürfwunden. Die Jugendlichen wurden mehrfach angezeigt.