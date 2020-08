„Unterschiedliche Auffassungen“

CEO Thomas Drabek rechtfertigt die Trennung von Baumeister so: „Wichtig und festzuhalten ist, dass wir mit Ernst stets offen und ehrlich umgegangen sind. Dies ist - nicht nur aufgrund seiner Verdienste für die Admira in den letzten Jahren - eine Selbstverständlichkeit. Jedoch waren wir, was im Sport immer vorkommen kann, unterschiedlicher Auffassung für die Zukunft. Ernst bleibt ein Freund der Admira.“