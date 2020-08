„Entnahme von Wölfen möglich“

In Brüssel hat Tirols EU-Abgeordnete Barbara Thaler (ÖVP) zusammen mit weiteren Abgeordneten eine Anfrage an die Kommission gerichtet, in der auf die Wolfsproblematik aufmerksam gemacht wird. In einer Antwort heißt es, dass „die Entnahme von Wölfen im Rahmen einer Ausnahmeregelung möglich ist, sofern es keine zufriedenstellenden Alternativen gibt“.