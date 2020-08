Neue Heimat Los Angeles

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben im März die Luxusvilla von Hollywood-Tycoon Tyler Perry in der Reichen-Enklave Beverly Ridge Estates am Ende des Mulholland Drives bezogen. Das Paar hatte im Jänner verkündet, dass es nicht mehr als hochrangige Mitglieder des britischen Königshauses angesehen werden und künftig selbstständig in Nordamerika sein Geld verdienen möchte.