Die polnische „Gazeta Wyborcza“ schreibt: „Wir blicken mit Angst und Hoffnung nach Belarus. Egal, was die Propaganda von Lukaschenkos Apparat nach der Wahl verkündet: Die Demokratie in Belarus kann heute schon von einem großen Sieg sprechen. Dieser Wahlkampf, diese Tausenden Menschen, die Veränderungen fordern, das ist ein großer Schritt der Gesellschaft zur Freiheit. Die großen Demonstrationen sind ein Beweis dafür, dass die Zivilgesellschaft in Belarus lebt und stärker wird. Diese Lektion in Freiheit werden die Menschen in Belarus nie mehr vergessen.“