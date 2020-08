Am Sonntag waren hingegen noch alleine in Wien 75 Neuinfektionen verzeichnet worden. Am Montag wurden nun 35 neue Fälle in Wien vermeldet. In Oberösterreich gab es zehn, in Niederösterreich neun, in Vorarlberg acht, in Salzburg sieben und in Tirol sowie der Steiermark je zwei neue Fälle. Im Burgenland und Kärnten gab es laut aktuellen Aufzeichnungen in den vergangenen 24 Stunden keine Neuinfektionen.