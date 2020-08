Aufregung am späten Sonntagabend in Innsbruck! Über Notruf war die Meldung eingegangen, dass ein Mann bei der Universitätsbrücke in den Inn gesprungen war. Ein Großeinsatz von Wasserrettung und Feuerwehr war die Folge. Später stellte sich heraus, dass der mutmaßliche „Spaßvogel“ ans Ufer geschwommen und folglich mit einem Begleiter davongelaufen sei.