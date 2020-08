In einem Interview mit der spanischen Zeitung „Marca“ erzählte Nagelsmann, wie er im Sommer 2018 zum Entschluss kam, Real Madrid als Trainer abzusagen. „Ich war einer der Kandidaten und die Liste war nicht sehr lang“, so der 33-jährige Nagelsmann und: „Wir haben mehrfach telefoniert, aber am Ende war ich derjenige, der entschieden hat.“