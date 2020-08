WeChat-Verbot wäre für viele User Zensur

Die 21-jährige Auslandschinesin Jennie zur BBC: „Zuerst konnte ich nicht glauben, dass das wahr ist. Dann habe ich mich einfach sehr wütend gefühlt.“ Die Studentin nutzt WeChat vier Stunden am Tag, um mit Freunden in China und den USA in Kontakt zu bleiben. Sie liest auf WeChat auch chinesische Nachrichten, hat dort aber auch schon Bekanntschaft mit der Zensur gemacht. Am Jahrestag des Tiananmen-Massakers postete sie einen Einzeiler zum Thema, und prompt wurde ihr Account gelöscht. Würden die USA WeChat verbieten, wäre das aus ihrer Sicht aber ebenfalls Zensur. Sie klagt: „Ich wollte in den USA studieren, weil es ein offenes Land ist, aber diese Aktion hat mich wachgerüttelt.“