Routinebetrieb möglich

Der Routinebetrieb soll also aufrecht erhalten bleiben – das ist der Plan. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die meisten Krankenhäuser über genug Reserven an Versorgungseinheiten verfügen. „Und wir haben gesehen, dass die Vorlaufzeit reicht, um zusätzliche Stationen rechtzeitig hochzufahren“, ergänzt der Vize-Direktor. Für ihn würde das Zusammenfassen schwerer Fälle in der Klinik Sinn machen: „Es muss dennoch in jedem Spital die Möglichkeit der Versorgung von Covid-19-Patienten geben.“