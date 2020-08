Zweimal Schneider im ORF

Außerdem erzählte die fröhliche Moderatorin im Ö3-Wandertalk über ihre Kochsendung „Silvia kocht“, die am 14. September startet (immer werktags um 14.00 Uhr in ORF 2) und darüber, wie ihre Liebe zum Kochen entstanden ist: „Kochen ist schon was, das mich immer interessiert hat. Wir waren da als Kinder immer schon eingebunden in der Küche, dass wir was mithelfen. Das ganze Leben ist eigentlich in der Küche passiert, ob das jetzt bei der Oma war oder mit der Mama - und auch mit dem Papa haben wir viel gekocht. Der hat mir beigebracht, wie man Kartoffelgulasch und Fisch süß-sauer macht.“