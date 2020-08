Apple ist in der Vergangenheit bereits des Öfteren - erfolgreich - gegen Unternehmen vorgegangen, die in ihren Logos Obst verwendeten. Da sich nur die wenigsten der zumeist - zumindest im Vergleich zu Apple - kleinen Firmen einen jahrelangen Rechtsstreit mit dem iPhone-Hersteller leisten konnten, wurden viele der Logos geändert oder nicht selten auch aufgegeben. Auch bei der Rezepte-App Prepear will Apple nun eine Änderung des Logos erzwingen und hat sich zu diesem Zweck beim US-Patent- und Markenamt wegen Ähnlichkeiten mit dem eigenen Apfel-Logo gegen die Markenanmeldung der App ausgesprochen.