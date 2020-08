Das in Deutschland für die Zulassung von Impfstoffen zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) in Langen rechnet noch heuer mit einer Coronavirus-Impfung. „Ich gehe derzeit davon aus, dass es Ende 2020 und Anfang nächsten Jahres Zulassungen geben wird, vorausgesetzt, die Phase-III-Prüfungsdaten sind positiv“, erklärte am Sonntag PEI-Präsident Klaus Cichutek.