Das herrliche Wetter hat wieder zahlreiche Motorradlenker auf Kärntens Straßen gelockt. Leider gab es auch mehrere Unfälle. Am Sonntagvormittag wurde ein slowenischer Motorradfahrer bei Oberdrauburg von einem einbiegenden Pkw-Lenker übersehen. Es kam zur Kollision. Kurze Zeit später kam ein Biker aus Tschechien bei Lavamünd zu Sturz. Gegen Mittag kollidierte ein Motorradlenker aus dem Bezirk Villach-Land bei Eisenkappel-Vellach mit einem entgegenkommenden Pkw, um 13.30 Uhr touchierte ein italienischer Biker auf der B 111 einen entgegenkommenden Pkw, um 15 Uhr wurde ein weiterer Biker bei einem Unfall in St. Kanzian über die Motorhaube eines Pkw geschleudert und um 16.20 Uhr ereignete sich noch ein Unfall auf der Stockenboier Landesstraße. Alle Verunfallten mussten mit Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden.