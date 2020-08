„Wahnsinn, einfach Wahnsinn“, flüsterte Teamchef Mike Leitner bei der Siegerehrung immer wieder vor sich hin. „Mir fehlen die Worte“, hatte Sportchef Pit Beirer daneben Tränen in den Augen. Was sich gestern um 14.43 Uhr in Brünn abgespielt hat, war österreichische Motorsport-Geschichte. Als der Südafrikaner Brad Binder beim Tschechien-Klassiker den ersten Sieg für KTM in der Motorrad-Königsklasse einfahren konnte. Vier Jahre und 285 Tage nach dem ersten Roll-out standen die „Orangen“ aus Munderfing erstmals ganz oben. Es war die erste Rendite für das Mega-Projekt, das sich KTM zusammen mit Partner Red Bull seit der ersten vollen Saison 2017 kolportierte 30 Millionen Euro pro Jahr kosten lässt.