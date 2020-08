„War nicht unser Tag!“

Schon am Sonntag geht’s in Barcelona weiter - wieder bei hohen Temperaturen. „Das freut uns, aber wir müssen jetzt herausfinden, weshalb unser Auto so launisch ist, speziell im Qualifying haben wir Probleme“, so Marko. Bei Saisondominator Mercedes war man sich einig. „Das war nicht unser Tag, wir hatten enorm mit den Reifen zu kämpfen“, brachte es der Zweitplatzierte Lewis Hamilton, der mit seinem 155. Podium wieder eine Schumacher-Bestmarke einstellte, auf den Punkt.