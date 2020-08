Die Deutsche (48) unternahm am Sonntagnachmittag gemeinsam mit ihrem Ehemann eine Wanderung zum Tappenkarsee in Kleinarl. Die beiden Wanderer stiegen gegen 16:00 Uhr den Wanderweg vom Tappenkarsee in Richtung Kleinarl/Jägersee ab. Bei einer Stiege auf einer Seehöhe von rund 1690 Metern rutschte die 48-jährige auf losem Geröll aus und stürzte drei Stufen in Richtung des befestigten Wanderweges ab. Die Frau blieb daraufhin verletzt am Wanderweg liegen. Sofort verständigte ihr Mann die Einsatzkräfte und leistete erste Hilfe. Der Notarzthubschrauber „Martin1“ barg die Verletzte mittels Seil und flog sie anschließend ins Klinikum nach Schwarzach. Die Wanderin zog sich Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf sowie am linken Knie zu.