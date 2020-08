Gegen 9.50 Uhr lenkte der 44-jährige Österreicher seinen Pkw - seine 45-jährige Frau und sein dreijähriger Sohn waren ebenfalls im Fahrzeug - zu einem Bahnübergang in Scharnitz-Oberndorf. Der Mann hielt seinen Wagen unmittelbar vor den Geleisen der Bahn an und suchte eine Möglichkeit zum Parken. „Aufgrund des Signaltons des herannahenden und von ihm zuvor nicht bemerkten Zuges wollte der Mann seinen Pkw noch hektisch zurücksetzen. Nachdem ihm dann aber der Motor abgestorben war, erfasste der Zug mit mäßiger Geschwindigkeit den Pkw an der linken Front und schob ihn wenige Meter zurück“, heißt es seitens der Polizei. Dabei wurden weder die Auto-Insassen noch Fahrgäste im Zug verletzt. „Der Pkw des 44-Jährigen und der Triebwagen wurden beschädigt“, erklärt die Exekutive.