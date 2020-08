Wie sieht das Programm aus? Mit der Investitionsprämie fördert die Regierung Neuinvestitionen an österreichischen Standorten. Die Maßnahme richtet sich an alle Unternehmen unabhängig von ihrer Größe oder Branche. Die Basisprämie beträgt sieben Prozent, besonders begünstigt sind Investitionen in Digitalisierung, Nachhaltigkeit sowie Gesundheit und Life Science mit einer Prämie von 14 Prozent.