Seit vergangenen Mittwoch bereiten sich die Eisbullen auf die am 25. September startende Meisterschaft vor. Mit dabei ist auch Assistkönig John Hughes. Der Kanadier verbrachte die Corona-Zeit in seiner Heimat, konnte die ersten Trainingseinheiten aber kaum erwarten. „Die Rückkehr aufs Eis fühlt sich super an, die Jungs wieder zu sehen, ist richtig toll“, stellte Hughes im Gespräch mit der „Krone“ klar.