Eine vertrauliche, im Juli mit 1002 Befragten erstellte Analyse zur politischen Lage in Salzburg zeigt vor allem, dass die FPÖ ein ernstes Führungsproblem hat. Parteichefin Marlene Svazek kommt in den demoskopischen Befunden nicht vom Fleck und muss schmerzhafte Persönlichkeitswerte verkraften. Allerdings kann Svazek auf eine überraschend stabile Wählerschaft verweisen. Trotz Ibiza und der nachfolgenden Querelen in der Partei bleibt die blaue Gefolgschaft treu. Inhaltlich hat die FPÖ in Salzburg allerdings seit langem recht wenig anzubieten.