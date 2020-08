Ein 57-Jähriger hat sich am Sonntag in Brixlegg in Tirol (Bezirk Kufstein) bei einem Unfall mit einem E-Bike schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, schaute der Mann kurz nach hinten zu seiner hinter ihm fahrenden Lebensgefährtin, kam dabei über den Fahrbahnrand hinaus und geriet mit dem Vorderreifen in ein Schlagloch.