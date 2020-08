Nach der Vorstellung gibt es ein Wattestäbchen in die Nase: Covid-Test. „Ich habe mich daran gewöhnt“, sagt Sophia. Anders Kollegin Paul: „Ein bisschen unangenehm ist das schon.“ Beide opfern sechs Wochen für die Statisterie. Auch in ihrer Freizeit sollen sie Kontakte reduzieren. „Mir macht das nichts. Wenn ich mit jemandem länger als 15 Minuten rede, schreibe ich den eben in mein Kontakttagebuch“, so Paul. Auch Sophia hat kein Problem mit der Kontaktbeschränkung. „Ich treffe selten Freunde, bin eher bei meiner Familie.“ Als Schauspielsprungbrett sieht sie ihre Rolle nicht. „Ich möchte später lieber Kinderärztin werden.“