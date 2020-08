Am 30. Juli hatte Wasserretter Dietmar Ramsner zwei Schlauchbootfahrer gerettet, die in dem extrem starken Kehrwasser am Ende der Bootsrutsch gefangen waren. Das Bootdrehte sich in einer Kreiselbewegung wieder zurück zu der Wehr. Die beiden Männer nicht mehr konnten aus ihrer gefährlichen Lage befreien und mussten immer wieder Wasser aus dem Boot schöpfen. Ein Augenzeuge alarmierte die Rettungskräfte in Steyr. Als erster am Einsatzort war Dietmar Ramsner, ehrenamtlicher Landesreferent für Wildwasser bei der Österreichischen Wasserrettung. Er war dem Duo seinen Wurfsack zu.