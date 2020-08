Obwohl Urlaubszeit ist und die sommerlichen Temperaturen die Arbeiten nicht gerade erleichtern, wird gerade das Dach gedeckt. „Wenn so fleißig weitergearbeitet wird, sind wir bis Ende August dicht“, freut sich Bürgermeister Klaus Schütz. Ebenso erfreulich ist, dass die Kosten für den Neubau völlig im Rahmen sind und sich am Ende, sollte alles so positiv weiterlaufen, sogar ein kleines Plus in der Gemeindekassa ausgehen könnte.