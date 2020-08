Glück im Unglück hatte wohl eine 81-jährige Pensionistin aus dem Bezirk Melk. Unbekannte Täter stiegen in ihren Bungalow in Ennsbach ein und durchwühlten Küche, Schlaf- und Badezimmer – während die Frau tief und fest schlief. Erst am nächsten Morgen wurde das Unheil entdeckt und zur Anzeige gebracht. „Die Täter verschwanden mit einer Taschenuhr im Wert von mehreren hundert Euro. Die Frau wurde zum Glück nicht wach. Wer weiß, was sonst passiert wäre“, betont ein Ermittler.