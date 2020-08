Der Mann erlitte schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz in das LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, gebracht. Am Motorrad entstand ein Schaden in unbekannter Höhe.Die FF Ratten stand für die Fahrbahnreinigung und die Verkehrsregelung mit drei Fahrzeugen und 20 Mann im Einsatz.