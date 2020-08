Kein Sonntagsfrieden am Sonntag - zumindest in der Tiroler Politik. Die geballte Opposition, bestehend aus FPÖ, Liste Fritz und NEOS, warf LH Günther Platter (ÖVP) „Selbstbeweihräucherung“ vor. Auslöser: Ein Brief an alle Haushalte Tirols, der aus Sicht der Opposition eine „deplatzierte parteipolitische Werbung“ ist.