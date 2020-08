Altkönig in Abu Dhabi

Eine Sprecherin der Regierung in Madrid lehnte am Sonntag einen Kommentar dazu ab. Die Zeitung „ABC“ hatte am Freitag berichtet, Juan Carlos sei mit einer Privatmaschine in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist. Anderen Medien zufolge soll er sich in der Dominikanischen Republik oder in Portugal befinden. Die Nachrichtenwebsite Niusdiario.es hatte am Samstag ein bisher unbestätigtes Foto veröffentlicht, wonach Juan Carlos ein Flugzeug auf dem Airport in Abu Dhabi verlässt.